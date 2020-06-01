انخفاض كبير في أسعار الفول البلدي بسبب تداعيات كورونا

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الباشا، رئيس شعبة الغلال في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الفول البلدي تشهد في الوقت الحالي انخفاضا حادا، حيث تراجعت بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف الباشا، في تصريحات لمصراوي، أن سعر كيلو الفول البلدي انخفض في سوق الغلال، ليتراوح حاليا بين 17 و20 جنيها، مقابل 30 جنيها في بداية إبريل، أي انخفض بنحو 10 آلاف جنيه في الطن.

وهو ما اتفق معه محمد سليمان، مستورد وتاجر بسوق الغلال، قائلا إن "أسعار الفول تتراجع بشكل تدريجي وملحوظ حيث تراوح سعر كيلو الفول البلدي بين 14 و17 جنيها، مقابل 30 و35 جنيها".

وأرجع الباشا، انخفاض الأسعار إلى عدة أسباب، أهمها قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات ومن بينها الفول البلدي لمدة 3 أشهر بداية من شهر إبريل الماضي.

وتابع الباشا، أن القرارات بغلق محال ومطاعم الفول، أثرت بشكل كبير على الطلب مما زاد المعروض من الفول وهو ما ساهم في انخفاض السعر أيضا.

وقال الباشا، إن موسم حصاد المحصول الجديد، الذي جاء تزامنا مع قرار وقف التصدير، هو الذي جعل هناك وفرة في المعروض.

"توافر كميات كبيرة من الفول بالأسواق وانخفاض أسعاره، سيجنبنا من حدوث أي أزمات يمكن أن تواجه السوق، كما كان يحدث كل عام"، بحسب الباشا.

وأضاف الباشا، أن مصر كانت تستورد، ما بين 35 و50 ألف طن شهريا ليكفي الاستهلاك المحلي، ولكن بعد وقف التصدير، أصبح الإنتاج المحلي يكفي الاستهلاك.

وأشار إلى إن انخفاض أسعار الفول البلدي رفع من الطلب عليه لأن المستهلكين يفضلونه عن المستورد، خاصة في ظل توافر معروض منه.

وانخفضت أسعار الفول المستورد إلى 8 جينهات للكيلو مقابل 12 جنيها للكيلو، قبل أزمة كورونا، وذلك بسبب تراجع الطلب عليه وطول فترة تخزينه، مع صعوبة الاستيراد حاليا، بحسب ما قاله الباشا.