مواصفات وسعر جديد.. طرح 2 مليون كمامة قماش بالأسواق خلال أيام

كتبت- شيرين صلاح:

قال متعاملون بقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، إنه خلال الأيام المقبلة سيتم طرح الكمامات القماش التي أعلنت عنها وزارة الصناعة بالأسواق.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة أعلنت عن توفير كمامات من القماش قابلة للغسيل للمواطنين، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا وضمن خطة التعايش المقرر تنفيذها من منتصف يونيو الجاري.

وقالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هيئة الشراء الموحد تعاقدت على 2 مليون كمامة قماش مع عدد من مصانع الملابس للتوريد وسيتم التسليم خلال 10 أيام المقبلة كحد أقصى.

وتسعى المصانع لتوفير هذه الكمية قبل امتحانات طلاب الجامعات والثانوية العامة لضمان توافر الكمامات للجميع، وفقا لقول رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

وهو ما ذكره محمد المرشدي، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، قائلا إن هيئة الشراء الموحد ستقوم بتوريد كل تعاقداتها مع مصانع الملابس من الكمامات القماش إلى الهيئات الحكومية.

مواصفات وأسعار الكمامة

وقالت ماري لويس، إنه خلال آخر اجتماع لوزارة الصناعة والتجارة مع عدد من مصنعي الملابس والمنسوجات تم الاتفاق على مواصفات أخرى للكمامات القماش بخيوط اسمك من مواصفات "افنور الفرنسية".

وتقنية افنور هي تقنية تصنع منها الكمامة بخيوط قطنية رفيعة بنمرة معينة، وستكون طبقتين، وبها 3 كسرات مثلها مثل الكمامة الطبية ولكن مصنوعة من القماش" بحسب ماري في وقت سابق لمصراوي.

وأضافت أيضًا في وقت سابق، أن هذه الكمامات سيتمكن المواطن من استخدامها 60 مرة ثم تغسل بالماء بدرجة حرارة 40 درجة مئوية، بدلا من الكمامات الطبية العادية التي تستخدم مرة واحدة فقط.

أما المواصفات الجديدة التي تم اعتمادها وسيتم تنفيذها توفر نفس سبل الحماية للمواطن مثلها مثل افنور بنوعية خيوط أخرى وبسعر أقل للمستهلك.

وتسعى الوزارة لطرح الكمامات القماش بحيث توفر سبل الحماية من الفيروس للمواطن وبسعر مناسب له.

ستكون كمامة قطن 100% تستخدم عدة مرات وتحتمل غسلها بدرجة حرارة تصل لنحو 60 درجة مئوية، ونوعية من القماش تحمي المواطن، بحسب ماري.

وبحسب محمد المرشدي، فإن سعر الكمامة القماش قد يصل إلى 5 جنيهات للمواطن.

التصنيع والإنتاج

وكانت نيفين جامع، وزيرة الصناعة قالت إن الحكومة تستهدف إتاحة حوالي 30 مليون كمامة شهرياً لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وقال محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن عدد كبير من المصانع تقدم لهيئة التنمية الصناعية أمس الأحد للموافقة على بدء الإنتاج فور الموافقة.

وستختلف كميات إنتاج كل مصنع من الكمامات بحسب عدد العمال وخطوط الإنتاج المتوفرة، كما أنه لم يتم تحديد الإنتاج اليومي من الكمامات القماش لكل مصنع، وفقا لقول ماري.

وبحسب ماري، فإن الوزارة طلبت الوصول إلى إنتاج 80 مليون كمامة من جميع المصانع التي ستعمل على تصنيع هذه الكمامات.

وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أعد حصرا لمصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الصغيرة التي حصلت على تمويل من الجهاز منذ عام 2015 والتي بلغ عددها 12 ألف و700 مصنع صغير وذلك بهدف ربط هذه المصانع بالمصانع الكبيرة باعتبارهم جزء من سلاسل القيمة بهذه الصناعة.

وقالت إن هذا الربط سيسهم في تعظيم الاستفادة من هذه الطاقات الإنتاجية ومن ثم الحفاظ على العمالة المتواجدة بهذه المصانع، مؤكدة أن الجهاز على أتم استعداد لتوفير التمويل اللازم لهذه المصانع الصغيرة لبدء عملية الإنتاج.

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