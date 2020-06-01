رئيسة القابضة للسياحة: إقبال ضعيف على الفنادق في العيد وسنقترض لسداد الأجور

كتبت – شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمصراوي، إن نسبة الإشغالات في فنادق القاهرة التابعة لها خلال فترة العيد تراوحت بين 10 و 20%.

وأضافت حطبة، أنه خلال فترة العيد كانت 3 فنادق تعمل لاستقبال الجمهور، بعد الحصول على تصريح العمل في السياحة الداخلية وهي فنادق نايل ريتز كارلتون وماريوت الزمالك ونوفيتيل المطار.

وأوضحت رئيسة الشركة القابضة، أن فندقين جديدين حصلا على شهادة الصلاحية لاستقبال الجمهور ضمن نشاط السياحة الداخلية، وهما فندق كليوباترا وشهرزاد 3 نجوم بالقاهرة.

وتواجه الشركة القابضة للسياحة والفنادق تعثرا ماديا نتيجة توقف مصادر إيراداتها منذ مارس الماضي، مع توقف حركة السياحة والطيران بسبب تداعيات أزمة كورونا العالمية.

وبسبب تراجع الإيرادات، لجأت الشركة القابضة للسياحة، للتفاوض مع بنك القاهرة للحصول على قرض لتلبية مستلزمات الشركات ودفع رواتب العاملين، بحسب ما قالته حطبة.

وأوضحت رئيسة الشركة، أنه لم يتم تحديد قيمة القرض بعد، لكنه اتجاه ضروري لمساعدة الشركة القابضة على الاستمرار في الظروف الحالية.

وطالت الأزمة أعمال الربع الأخير من السنة المالية للشركات (أبريل – يونيو)، ويبدوأنها ستلقي بظلالها على نتائج أعمال العام المالي الجديد المقرر بدايته يوليو المقبل.

وقالت حطبة في تصريحات سابقة لمصراوي، إنه لا يمكن أن تعول الشركات على السياحة الداخلية كمصدر قوي للإيرادات في ظل منع التجمعات وإغلاق المطاعم، وحظر التجول، وحالة الخوف لدى المواطنين.

وكانت الشركات التابعة للشركة القابضة حققت أرباحا إجمالية بقيمة 795.3 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي، بإجمالي إيرادات 3.2 مليار جنيه.