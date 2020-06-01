المركزي السعودي يقدم 50 مليار ريال لتعزيز سيولة القطاع المصرفي

القاهرة- وكالات:

قال البنك المركزي السعودي في بيان على تويتر اليوم الاثنين إنه قدم 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لتعزيز السيولة بالقطاع المصرفي.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن الإجراء التحفيزي يهدف لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص وتمويله، بينما يعاني الاقتصاد من انخفاض أسعار النفط وإجراءات احتواء جائحة كورونا.

وقالت المؤسسة إن القطاع المصرفي "ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يعزز قدراته على مواجهة التحديات والأزمات".

أظهرت بيانات نشرتها المؤسسة أمس أن القروض الموجهة للقطاع الخاص زادت في أبريل بنسبة 12.2% على أساس سنوي و0.9% مقارنة مع الشهر السابق.

وانخفضت الاحتياطات الأجنبية للمملكة انخفاضا حادا في أبريل للشهر الثاني على التوالي مع تحويل السعودية مليارات الدولارات لدعم استثمارات صندوق الثروة السيادي في الخارج.