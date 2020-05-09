البورصة تدشن غدًا مؤشر "EGX 100 EWI" لتنويع أدوات قياس أداء السوق

كتب-عبدالقادر رمضان:

تدشن البورصة المصرية غدًا الأحد مؤشرًا جديدًا متساوي الأوزان "EGX 100 EWI" ، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل 100 شركة في البورصة المصرية من حيث السيولة والنشاط.

وقال بيان من البورصة اليوم السبت إن المؤشر الجديد يتضمن الشركات المكونة لمؤشر EGX30 والشركات المكونة لمؤشر EGX70 EWI، على أن يلغى المؤشر الحالي100 EGX.

وبحسب البيان فإن لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، أقرت تعديل منهجية إدراج الشركات بالمؤشرات بحيث يتم اختيار الشركات المكونة لمؤشر EGX 100 EWI، ومؤشر EGX70 EWI ، ومؤشرEWI EGX50 كما هو معمول به في مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30على أن يتم العمل به اعتباراً من شهر أغسطس 2020.

وراعت إدارة البورصة خلال عملية تطويرها لمنهجية مؤشر «EGX30» إدراج الشركات التي تحقق قيم تداول مرتفعة بشكل شهري بدلاً من الاعتداد بإجمالي قيم التداول بنهاية فترة المراجعة كل 6 أشهر، والتي كان من الممكن أن تتضمن انضمام شركات التي تحقق طفرات في قيم التداول ولكن بصورة غير مستمرة.

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في البيان إن منهجية احتساب المؤشر الجديد هي أحد المناهج المتبعة من قبل العديد من المؤسسات العالمية التي تصدر مؤشرات تعكس أداء الشركات المكونة للمؤشر بصورة أكثر تعبيراً عن أدائها السعري.

ويتيح المؤشر الجديد إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق مؤشرات، حيث أن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات الاستثمارية استهدافها لإصدار صناديق استثمار تتبع المؤشر INDEX TRACKING، وكذلك يتماشــــى المؤشــــر مــــع متطلبــات العامليــــن فــــي الســــوق، خاصــــة مديــــري صناديــق الاستثمار الذيــن يرغبــــون فــــي وجــــود مؤشــــر مرجعــــي متســاوي الأوزان وهو ما يسهم فــــي الترويــــج لوثائقهــــا.

ووفقًا للبيان فإن المؤشر الجديد، يساعد في تعزيز فرص نمو وتطور صناعة صناديق الاستثمار عبر تنويع الخيارات الاستثمارية أمامهم وتمكينهم من دقة قياس أداء محافظهم التي تستهدف المؤشر.

وعقدت إدارة البورصة حواراً مع كافة أطراف السوق الفاعلة حول المؤشر الجديد، والتي انتهت إلى احتياج السوق لمؤشر جديد متساوي الأوزان، واستكملت البورصة متطلبات البنية الفنية واختبارات المؤشر على نظام التداول الإلكتروني، اللازمة لإطلاقه نهائياً والمقرر له غدًا.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطة التطوير الشاملة التي تنفذها إدارة البورصة على كافة مؤشراتها، حرصاً منها على تطوير أدوات السوق ومؤشراته، لتلبي رغبات العديد من الأطراف الفاعلة في سوق الأوراق المالية المصري.

وكانت البورصة المصرية قد دشنت فبراير 2019، مؤشر جديد محدد الأوزان "EGX30 CAPPED "، يضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر، وذلك بحد أقصى 15% للشركة الواحدة.

وكانت البورصة قد دشنت خلال شهر فبراير عام 2020 مؤشر جديد EGX70 EWI متساوي الأوزان، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل 70 شركة في البورصة المصرية من حيث قيمة السيولة والنشاط بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشر EGX30، وإلغاء المؤشر الحالي EGX70، وبمــا يتوافــق مــع أفضــل الممارســات الدوليــة فــي مجــال إدارة مؤشــرات أســواق الأوراق الماليــة.