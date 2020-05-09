الاتصالات: أكثر من 3 ملايين مشترك جديد للإنترنت في مصر خلال شهر

كتب- علاء حجاج:

ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول بمقدار 300 ألف مشترك جديد خلال شهر يناير الماضي، ليرتفع إجمالي عدد مشتركي خدمات المحمول في مصر إلى 95.7 مليون مشترك مقابل 95.4 مليون مشترك في ديسمبر الماضي.

وبحسب تقرير لوزارة الاتصالات، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت ليصل إلى 53.15 مليون مستخدم بنهاية شهر يناير الماضي، مقابل 49.9 مليون مشترك في ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 3.25 مليون مستخدم جديد.

ويرجع السبب في نمو عدد مستخدمي الإنترنت إلى الزيادة الكبيرة في اشتراكات الإنترنت عبر المحمول، حيث ارتفع مستخدمي الإنترنت عبر الموبايل من 39 مليون مستخدم في ديسمبر الماضي ليصل إلى 42.3 مليون مستخدم في يناير 2020.

وأظهر تقرير وزارة الاتصالات ارتفاعاً في عدد اشتراكات الهاتف الثابت بمقدار 340 ألف اشتراك جديد، حيث زاد عدد مشتركي خدمات الهاتف الثابت إلى 9.1 مليون مشترك مقابل 8.7 مليون مشترك في ديسمبر الماضي.

وكان سوق المحمول شهد تراجعا في عدد مستخدميه على مدار عام كامل، بداية من منتصف 2018 وحتى منتصف العام الماضي جراء إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تدقيق بيانات المستخدمين، وهو ما أسهم في وقف كثير من الخطوط عن العمل.

كما ارتفع سعر الخط الواحد للمحمول إلى أكثر من 70 جنيهًا، نتيجة فرض رسم تنمية بقيمة 50 جنيهًا على كل خط يتم شراءه بداية من منتصف العام الماضي، الأمر الذي قلص من مبيعات الخطوط.