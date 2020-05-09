تفاصيل قرض الأطباء في 6 بنوك بعد إلغاء الرسوم عليه دعمًا لمجهوداتهم

كتبت- منال المصري:

قررت بعض البنوك العاملة في مصر إلغاء الرسوم الإدارية على قرض الأطباء، تقديرا لهم على دورهم البارز في معالجة المصابين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتقدم بعض البنوك برنامج قرض الأطباء سواء الموظفين أو أصحاب العيادات، والمستشفيات، وتتباين معدلات الفائدة، وقيمة القرض، ومدة السداد حسب سنوات عمل الطبيب، وإذا كان حرًا أو موظفًا.

ويقدم مصراوي جميع التفاصيل قرض الأطباء في 6 بنوك تقدم هذا النوع من القروض.

1-البنك الأهلي:

قيمة القرض: تتراوح بين 25 ألف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى.

نسبة الفائدة:19.5% متناقصة.

مدة سداد القرض: تتراوح من عام إلى 7 سنوات كحد أقصى.

الدخل الشهري: لا يقل عن 5 آلاف جنيه شهريا.

السن: يتراوح من 21 عاما إلى 65 عاما كحد أقصى.

2- بنك مصر:

قيمة القرض: تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى.

نسبة الفائدة: تتراوح بين 15.75% متناقصة إلى 19.5% حسب طبيب حر أو موظف يمكن تحويل راتبه على البنك مباشرة.

مدة سداد القرض: تتراوح بين عام وتصل إلى 5 سنوات ويمكن أن تزيد إلى 10 سنوات حسب عمل الطبيب في الحكومة أو القطاع الخاص.

الدخل الشهري: لا يقل عن ألفي جنيه شهريا.

السن: يتراوح بين 21 إلى 65 عاما.

3- بنك القاهرة:

قيمة القرض: تتراوح بين 15 ألف جنيه وحتى مليون جنيه كحد أقصى.

نسبة الفائدة: 20% متناقصة.

مدة سداد القرض: تتراوح من عام وحتى 6 سنوات كحد أقصى.

الدخل الشهري: 28.8 ألف جنيه كحد أدنى.

السن: يبدأ من 21 عاما وحتى 65 عاما كحد أقصى.

4- البنك العربي الأفريقي الدولي:

قيمة القرض: تتراوح بين 15 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى.

نسبة الفائدة: 22% متناقصة.

مدة سداد القرض: تتراوح من عام إلى 7 سنوات.

الدخل الشهري: 30 ألف جنيه كحد أدنى.

السن: يتراوح بين 30 عاما إلى 65 عاما كحد أقصى.

5- بنك الإمارات دبي الوطني:

قيمة القرض: تتراوح بين 15 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه كحد أقصى.

نسبة الفائدة: 20% متناقصة.

مدة سداد القرض: من 6 أشهر إلى 5 سنوات كحد أقصى.

الدخل الشهري: حسب سنوات عمل الطبيب وطبيب حر أو موظف.

السن: يتراوح بين 25 عامًا إلى 65 عامًا.

6- التجاري وفا بنك إيجيبت:

الحد الأقصى للقرض: يصل إلى 1.5 مليون جنيه حسب سنوات العمل.

نسبة الفائدة : تبدأ من 18٪؜ متناقصة وترتفع حسب طبيب حر أو موظف وتحويل راتبه على البنك من عدمه.

سن العميل: لا يتجاوز 66 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

الحد الأقصى لمدة السداد: تصل إلى 10 سنوات.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 3 آلاف جنيه.