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أسعار الذهب تتراجع بالسوق المحلي اليوم.. والجرام يفقد 6 جنيهات

12:36 م السبت 09 مايو 2020
أسعار الذهب تتراجع بالسوق المحلي اليوم.. والجرام يفقد 6 جنيهات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت بالسوق المحلي بقيمة 6 جنيهات للجرام الواحد.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 745 جنيهًا، مقابل 751 جنيهًا للجرام أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 638.5 جنيه، وعيار 24 إلى نحو 851 جنيهًا، والجنيه الذهب إلى 5960 جنيهًا.

وعالميًا أغلقت أسعار الذهب تعاملات مساء أمس على انخفاض نسبته 0.78%، مقارنة مع بداية التعاملات.

وانخفضت أسعار الذهب بقيمة 13.3 دولار لتصل إلى 1702.7 دولار للأوقية الواحدة.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في بورصات الذهب العالمية.

أسعار الذهب جرام الذهب غرفة القاهرة التجارية

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