وصول 7 حالات كورونا جديدة لمستشفى عزل سموحة في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت مستشفى العزل، المقامة داخل المدينة الجامعية بمنطقة سموحة، شرقي الإسكندرية، اليوم السبت، استقبال 7 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الدكتور أحمد إبراهيم، مدير مستشفى العزل بسموحة، إن الحالات الجديدة التي وصلت المستشفى اليوم محولة من مستشفيي الحميات وصدر دمنهور.

وأضاف إبراهيم، في تصريح له، أن إجمالي عدد حالات مصابي كورونا بعزل سموحة حاليا بلغ 37 حالة.