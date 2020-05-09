أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتب- علاء حجاج :

استقرت أسعار أغلب الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور، بينما زادت أسعار الفلفل الرومي البلدي بمقدار جنيه ليتراوح سعر الكيلو بين 3 و7 جنيهات، وكذلك ارتفع سعر الفلفل الحامي البلدي بمقدار جنيه ليسجل سعر الكيلو اليوم ما بين 3 و 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الطماطم والفاصوليا والكوسة وأسعار البطاطس والباذنجان البلدي، اليوم مقارنة بتعاملات أمس.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.6 و3.8 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.6 و3.8 جنيه.

البطاطس بين 1.7 و2.5 جنيه.

البصل بين 3 و7 جنيهات.

الكوسة بين 3.5 و 6.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.25 و4.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيهاً واحداً.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات،بزيادة جنيهاً واحداً.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية 25 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و 8 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.