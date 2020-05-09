البنوك تبدأ تطبيق رقم حساب جديد للعملاء بنهاية يونيو.. فما هو؟ (س وج)

كتبت- منال المصري:

تبدأ البنوك المصرية في نهاية يونيو المقبل، استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) في جميع التحويلات من وإلى حساب العميل.

ورقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) معترف به من قبل البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم. وهو طريقة قياسية لتحديد الحساب المصرفي، مما يقلل من الأخطاء والتأخير في إرسال المدفوعات الدولية.

وبدءًا من 30 يونيو 2020، ستتطلب التحويلات من وإلى حساب العميل، رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) في حين سيظل رقم الحساب الشخصي الحالي الخاص بالعميل ساري بدون أي تغيير.

ويقدم مصراوي سؤال وجواب عن أبرز الأسئلة التي تتعلق برقم الحساب المصرفي الدولي الجديد.

ما هو رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)؟

يرمز IBAN إلى رقم الحساب المصرفي الدولي، وهو رقم حساب بنكي معترف به من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في جميع أنحاء العالم.‏‎

ويحتاج العميل لاستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) عند إجراء أو استلام تحويلات محلية أو دولية.

وهو رقم حساب دقيق ومعتمد دولياً لتسهيل عملية تحويل الأموال بتكلفة أقل ودقة أعلى، مما يقلل من الأخطاء والتأخير في إرسال التحويلات الدولية.

متى سيتم تطبيقه في مصر؟

بدءًا من 30 يونيو المقبل سيكون مطلوب من عملاء البنك استخدام الحساب المصرفي الدولي في استقبال أو إرسال التحويلات من أو إلى حساباتهم داخل أو خارج مصر.

وسيدرج رقم الحساب في كشوف حساباتك الإلكترونية أو المطبوعة من نهاية يونيو المقبل.

كيف يمكنك معرفة رقم الحساب المصرفي الدولي الخاص بك؟

عن طريق زيارة أقرب فرع للبنك الخاص بك أو الاتصال بخدمة عملاء البنك.

هل سيؤثر الحساب الجديد على حسابك الشخصي؟

مع نهاية يونيو المقبل، سيصبح من الضروري استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي لإرسال أو استقبال أي تحويلات محلية أو دولية من وإلى حساباتك البنكية.

وماذا عن رقم الحساب الشخصي العادي؟

سيظل رقم الحساب الشخصي الحالي الخاص بك ساري بدون أي تغيير، أما رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) فهو شكل إلكتروني أخر لرقم الحساب الشخصي حيث سيتم استخدامه في استقبال أو إرسال التحويلات المالية من داخل أو خارج مصر.

ما نوع العمليات المصرفية التي تتطلب رقم الحساب المصرفي الدولي؟

استقبال أي تحويل مالي من أي حساب بنكي داخل أو خارج مصر إلى حسابك في البنك سيتطلب استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي.

كما أن إرسال أي تحويل إلى حساب بنكي داخل أو خارج مصر لن يتم قبوله من قبل البنك المستلم من دون رقم الحساب المصرفي الدولي.

وبداية من 30 يونيو المقبل لن يتم قبول أي تحويل دون رقم الحساب المصرفي الدولي.