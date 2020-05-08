حوار- فودافون : دراما رمضان ترفع معدلات استخدام خدمات الإنترنت

كتب – علاء حجاج:

توقع أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة فودافون مصر، أن يشهد شهر رمضان، زيادة في معدلات استخدام خدمات نقل البيانات عبر المحمول.

وقال عصام، في حوار لمصراوي، إن هذا سيكون مدفوعا، باتجاه الكثير من المستخدمين إلى مشاهدة الدراما الرمضانية عبر منصات المشاهدة على الانترنت.

وأضاف عصام، أن هناك احتياج لترددات إضافية خلال الفترة الحالية لمواجهة الزيادة المطردة في استخدام خدمات المحمول.

وإلى نص الحوار..

- هل تتوقع زيادة استخدام خدمات المحمول خلال شهر رمضان في ظل إجراءات مواجهة كورونا؟

بالطبع، وخاصة بعد أن ساهم ظهور أزمة كورونا مع دخول شهر رمضان الكريم في التأكيد على ما تلعبه التكنولوجيا من دور هام في خدمة المواطنين في ظل الالتزام بالتباعد والعزل المنزلي، حيث برز دور خدمات المحمول في تقريب المسافات والربط بيننا وما نحتاج إليه خلال شهر رمضان شهر التواصل مع الأهل والأصدقاء.

- هل ترتفع معدلات استخدام الداتا في رمضان بسبب منصات مشاهدة محتويات الترفيه؟

وفقاً للتقرير الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من منتصف مارس وحتى منتصف أبريل، فإن معدلات استخدام الداتا قد ارتفعت بالفعل بنسبة 20%، نظراً لاعتماد مزيد من المستخدمين على الانترنت في قضاء أشغالهم، وخاصة الخدمات الحكومية التي تم تحويلها للنمط الرقمي، هذا بالإضافة إلى تحول العملية التعليمية لتكون عن بعد وهو ما يحتاج إلى استخدام الإنترنت بشكل أكبر.

والآن خلال رمضان، تزداد الرغبة في متابعة الدراما الرمضانية أيضاً والذي استحدث نمط المشاهدة على منصات المشاهدة الالكترونية والتي تقدم المحتوى الدرامي الرقمي. لذلك فإنه من المتوقع مزيد من الارتفاع في معدلات استخدام الداتا خلال رمضان بالفعل.

ويجب التأكيد على أن الزيادة في خدمات انترنت المحمول والمكالمات تستلزم أن يقابلها زيادة في الترددات لتواكب الاستخدام المتزايد، لتتيح الفرصة لشركات المحمول لتقديم خدمة أعلى بكفاءة أكبر تساهم في تيسير حياة المواطنين الذين يعمل جزء كبير منهم من المنزل الآن، ولتيسير العملية التعليمية عن بعد.

وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها في بعض الدول على مستوى العالم مثل الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا، حيث قامت هذه الدول بتخصيص ترددات اضافية مؤقتة لمشغلي المحمول ليتمكنوا من مجابهة الطلب المتزايد على الخدمات ليتيحوا الخدمات بالشكل اللازم والذي يستحقه العملاء.

- ما التحديات التي تواجه سوق المحمول حالياً؟

مازال هناك الكثير من التحديات التي تواجه السوق وعلى رأسها إتاحه الترددات ووضع إطار تنظيمي واضح لاختيار مشغل خدمات الإنترنت الأرضي من جانب المستخدمين كما هو بالنسبة للمحمول (من خلال خاصية نقل الأرقام) بالإضافة إلى تنمية قدرات الدفع بخدمات المحافظ النقدية في المحمول والبيع من خلال الانترنت للخطوط والخدمات.

- ما دور شركات المحمول في عملية في التحول الرقمي؟

- يبرز دور القطاع في هذا الوقت أكثر من قبل، حيث نعمل على تمكين التحول الرقمي، فدورنا الآن يتمثل في استيعاب مزيد من المستخدمين وتقديم أعلى كفاءة تشغيلية، لكن الضغط على الشبكات كبير بسبب الحظر وبسبب توزيع الاستخدام على أكثر من خط فردي لالتزام معظم المستخدمين بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل.

ونأمل توفير حيزات ترددية جديدة لمواكبة زيادة عدد العملاء الجدد، والاستهلاك المتزايد على الشبكات، ولتحسين جودة الشبكة.

- هذا على مستوى أداء الشبكات، ماذا عن مستوى الخدمات وخاصة الدفع الالكتروني؟

نحاول تعزيز خدماتنا من أجل خدمة مزيد من الشرائح والمواطنين والذين بطبيعة الأوقات التي نمر بها الآن يحتاجون إلى ما يسهل حياتهم ويحافظ على سلامتهم. وعليه فإننا نعمل على دعم تطوير منظومة الدفع الرقمي من خلال تعزيز خدمات "فودافون كاش"، والآن نتيح تسجيل المحفظة الالكترونية من المنزل باستخدام الرقم القومي، من أجل الوصول للجميع وتقديم الخدمات لشرائح أكثر تنوعا بما يتماشى مع خطة الدولة والبنك المركزي للحد من التعامل النقدي وتحويل الخدمات إلى النمط الرقمي خلال الفترة الراهنة.

مكنتنا حزمة القرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا من توسيع قاعدة الخدمات لتتضمن التحويل من بطاقات الائتمان والبطاقات الشرائية إلى محفظة "فودافون كاش" والتحويل لمحافظ أخرى لعملاء "فودافون كاش" أيضاً، وإتاحة خدمة VCN بدون أية رسوم، كما قمنا برفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه ، والمعاملات الشهرية التي تمت مضاعفتها لتصل إلى 100 ألف جنيه، بجانب رفع حد تخزين الأموال على المحفظة ليصل إلى 50 ألف جنيه.

وتتيح خدمات "فودافون كاش" بالفعل تسديد الفواتير وسداد المستحقات الخدمية مثل المياه والكهرباء والغاز، وتسديد أية مصروفات تعليمية، هذا بالإضافة إلى اتاحة خدمات التبرعات للمؤسسات المختلفة و التسوق والدفع عبر الإنترنت.

- ما عدد مستخدمي خدمات فودافون كاش حاليا؟

وصل عدد مستخدمي "فودافون كاش" أكثر من 7 ملايين مستخدم في مصر، لذلك فإننا نعمل ونتطور بوتيرة أسرع من ذي قبل وفي أكثر من اتجاه للتأقلم مع المستجدات.

- وماذا عن دعم العملية التعليمية في ظل أزمة كورونا؟

أطلقت مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، بالتعاون ممؤسسة نهضة مصر، مبادرة لدعم الطلاب، والتي أتاحت من خلالها موقع الأضواء للطلاب على منصة "تعليمي" كمنصة تكميلية لمنصة وزارة التربية والتعليم المصرية، حيث تحتوي على تقييمات شاملة للطالب لجميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى مقاطع فيديو توضيحية للمناهج، وبرامج تدريبية على المهارات الرقمية، بالإضافة إلى إلى ذلك تحتوي منصة "تعليمي" علي دورات مخصصة لأولياء الأمور.

- ماذا عن دعم جهود وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا؟

وضعنا 10 ملايين جنيه تحت تصرف وزارة الصحة المصرية دعماً لهذه المنظومة التي تمثل خط الدفاع الأول لحمايتنا من فيروس كورونا، كما أطلقنا حملة مجانية باستخدام الرسائل النصية، نتيح من خلالها لعملاء ڤودافون المشاركة الإيجابية في دعم جهود وزارة الصحة، وذلك عن طريق رسالة نصية توعوية، وتقوم ڤودافون بالتبرع بمبلغ جنيه عن كل عميل توصله رسالة التوعية.