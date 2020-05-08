التضامن الاجتماعي: 500 مليون جنيه زيادة في رأس مال بنك ناصر

كتبت – ياسمين سليم:

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك في أول اجتماع لها بعد توليها الوزارة، بحضور الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بحسب بيان من الوزراة اليوم الجمعة.

وأشارت القباج، إلى إن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث اطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع علي تقرير عن مؤشرات ميزانية البنك عن الربع الثالث من العام المالي 2019 /2020 والتي بلغت 20.7 مليار جنيه خلال الفترة بزيادة قدرها 2.8مليار جنيه عن إجمالي ميزانية البنك في 30/6/2019.

وحقق البنك الكثير من أهدافه الاستراتيجية من خلال تقديم الخدمات التمويلية الميسرة لضمان الحصول على الخدمات المالية بسهولة ومرونة للوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين ، بحسب البيان.

وقالت القباج إن البنك حقق إنجازات ملموسة خلال الفترة الحالية من خلال تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية فقد بلغ المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 774.2مليون جنيه لعدد 1.4 مليون مستفيد.

وأوضحت أن هذا جاء لدعم ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بمبلغ 60.5 مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 261.3 مليون جنيه، كما تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج بمبلغ 1.5مليون جنيه كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 450.9 مليون جنيه.

وقال الدكتور شريف فاروق، إنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ 500 مليون جنيه ليصبح إجمالي رأس مال البنك 3 مليار جنيه مما يسمح له بالانطلاق في اتجاه تأدية رسالته الاجتماعية للكثير من الأفراد.

وأضاف أن ذلك يتم من خلال زيادة منح القروض الاجتماعية بدون عائد وتقديم قروض انتاجية للمرأة المعيلة وتنشيط عمل لجان الزكاة التابعة للبنك وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الاغراض بتوظيف جزء من امواله لتقديم التمويلات للمواطنين بعائد بسيط وتشجيع الإدخار وقبول الودائع الاستثمارية .

واكد فاروق استمرار معدلات النمو الإيجابي لنتائج الأعمال حيث بلغ اجمالي المنصرف في النشاط المصرفي للبنك من التمويلات المختلفة التي يقدمها لعملائه إجمالي مبلغ8.9 مليار جنيه خلال الفترة تتضمن تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين من الشباب، وتمويلات تحسين مستوى المعيشة وتمويلات لتأثيث شقة الزوجية وتمويل عمليات شراء وسائل النقل المختلفة وتمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل .