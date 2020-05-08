أسعار الذهب تعاود الصعود والجرام يرتفع 16 جنيها في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وزاد سعر الجرام بنحو 16 جنيها اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 751 جنيها، مقابل 735 جنيها للجرام، الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 643.7 جنيه، وعيار 24 إلى 858 جنيها، والجنيه الذهب إلى 6008 جنيهات.

وعلى مستوى التعاملات اليومية، فالذهب مرتفع اليوم بنحو جنيهات مقارنة بأسعار الامس، والتي كانت 744 جنيها للجرام.

وعالميا يحوم الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الجمعة إذ يترقب مستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية لقياس مدى متانة الاقتصاد بعد بيانات اقتصادية قاتمة مما يزيد احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

ويزيد خفض أسعار الفائدة الضغط أكثر على عوائد السندات ويعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، بحسب رويترز.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1717.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 27 أبريل عند 1721.76 دولار في الجلسة السابقة. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1729.70 دولار.

وربح المعدن النفيس نحو 2% يوم الخميس على خلفية بيانات أمريكية متشائمة، بجانب ضبابية بشأن التعافي الاقتصادي العالمي والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع الذهب نحو 1%.