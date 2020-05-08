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زيادة 30% في الطلب على المشروبات الدافئة بالأسواق بسبب كورونا

01:31 م الجمعة 08 مايو 2020
زيادة 30% في الطلب على المشروبات الدافئة بالأسواق بسبب كورونا

الطلب على المشروبات الدافئة بالأسواق بسبب كورونا

كتبت- شيرين صلاح:

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إن المشروبات الساخنة شهدت زيادة في الطلب بنسبة 30% من قبل الزبائن خلال الفترة الماضية، تزامنا مع إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة نصحت المواطنين بشرب السوائل الدافئة باستمرار لتحفيز جهاز المناعة ضد فيروس كورونا.

وأضاف توفيق، أنه برغم زيادة الطلب هذا العام لم ترتفع أسعار المشروبات الساخنة بالأسواق، نظرا لحالة الهدوء التي كانت تسود السوق خلال الفترة الماضية.

ويبلغ سعر كيلو القرفة بنحو 70 جنيها، وسعر كيلو الينسون البلدي بنحو 60 جنيها، وسعر كيلو الينسون النجمة 240 جنيها، وسعر كيلو النعناع بنحو 40 جنيها، وفقا لتوفيق.

وبحسب توفيق، فإن سعر كيلو الزنجبيل يتراوح بين 40 و70 جنيها، وسعر كيلو الحلبة بنحو 20 جنيها، وسعر كيلو الكركاديه بين 40 و80 جنيها، وسعر كيلو الكمون بنحو 60 جنيها.

فيروس كورونا المشروبات الدافئة

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