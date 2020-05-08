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الدولار يستقر للأسبوع السابع وتراجع الدينار الكويتي واليورو

11:16 ص الجمعة 08 مايو 2020
الدولار يستقر للأسبوع السابع وتراجع الدينار الكويتي واليورو

أسعار الدولار

كتبت – شيماء حفظي:

واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، للأسبوع السابع على التوالي، فيما انخفض اليورو والاسترليني، والدينار الكويتي، واستقر الريال السعودي.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمس الخميس 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وانخفض اليورو أمس الخميس أمام الجنيه، ليسجل 16.90 جنيه للشراء و17.07 جنيه للبيع مقابل 16.99 جنيه للشراء و17.19 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني أمس الخميس إلى 19.31 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع مقابل 19.49 جنيه للشراء و19.77 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدينار الكويتي، ليسجل أمس الخميس 49.47 جنيه للشراء و51.08 جنيه للبيع مقابل 50.08 جنيه للشراء و51.11 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وتراجع سعر شراء الريال السعودي أمام الجنيه قرشا ليسجل 4.10 جنيه للشراء واستقر عند 4.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والريال القطري ليسجل 4.13 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

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