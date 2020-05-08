الدولار يستقر للأسبوع السابع وتراجع الدينار الكويتي واليورو
كتبت – شيماء حفظي:
واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، للأسبوع السابع على التوالي، فيما انخفض اليورو والاسترليني، والدينار الكويتي، واستقر الريال السعودي.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمس الخميس 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
وانخفض اليورو أمس الخميس أمام الجنيه، ليسجل 16.90 جنيه للشراء و17.07 جنيه للبيع مقابل 16.99 جنيه للشراء و17.19 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي.
وهبط سعر الجنيه الإسترليني أمس الخميس إلى 19.31 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع مقابل 19.49 جنيه للشراء و19.77 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدينار الكويتي، ليسجل أمس الخميس 49.47 جنيه للشراء و51.08 جنيه للبيع مقابل 50.08 جنيه للشراء و51.11 جنيه للبيع الخميس الماضي.
وتراجع سعر شراء الريال السعودي أمام الجنيه قرشا ليسجل 4.10 جنيه للشراء واستقر عند 4.20 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والريال القطري ليسجل 4.13 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
7981
عدد المصابين
-
1887
عدد المتعافين
-
482
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3784085
عدد المصابين
-
1255685
عدد المتعافين
-
264679
عدد الوفيات
إعلان