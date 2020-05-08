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زيادة في أسعار السمك خلال ثاني أسبوع من رمضان

11:07 ص الجمعة 08 مايو 2020
زيادة في أسعار السمك خلال ثاني أسبوع من رمضان

أسعار الأسماك

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق الجملة بالعبور، في ثاني أسبوع من شهر رمضان.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي جنيها ليتراوح اليوم بين 24 و28 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وقفز سعر كيلو الجمبري بنحو 100 جنيه للكيلو، ليتراوح اليوم بين 300 و 360 جنيها، مقابل ما بين 200 جنيه و250 جنيها الجمعة الماضي.

وسجل كيلو السمك البوري ما بين 35 و 40 جنيها، مستقرا عند أسعار الجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وزاد سعر كيلو المكرونة السويسي بين 16 و 20 جنيها للكيلو، ليترواح اليوم بين 70 و76 جنيها مقابل 50 و60 جنيها للكيلو الجمعة الماضي.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور شهر رمضان

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