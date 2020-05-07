موانئ دبي العالمية - السخنة تتبرع بجهازي تنفس صناعي لمستشفى السويس العام

قالت شركة موانئ دبي العالمية - السخنة، المشغل لميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان اليوم الخميس، إنها تبرعت بجهازي تنفس صناعي لمستشفى السويس العام لدعم القطاع الطبي بمحافظة السويس، في مواجهة الظروف الصعبة الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة إنها قامت باستيراد جهازي تنفس صناعي (فنتليتور) كوري الصنع ماركة MEK موديلMV2000 EVO 2 وهي من أفضل أجهزة التنفس الصناعي بالعالم والتي يمكن استخدامها لجميع التخصصات (الكبار، والأطفال، وحديثي الولاد)، وتم تسليم الجهازين لمديرية الصحة بالسويس، وتركيبهما بمستشفى السويس العام.

وقال أجاي سينج - المدير التنفيذي لـموانئ دبي العالمية-السخنة: "في مثل تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يتجلى دورنا وإسهامنا الحقيقي، ليس فقط على نطاق الأعمال، ولكن أيضًا على صعيد التزامنا المجتمعي".