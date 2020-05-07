موانئ دبي العالمية - السخنة تتبرع بجهازي تنفس صناعي لمستشفى السويس العام
قالت شركة موانئ دبي العالمية - السخنة، المشغل لميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان اليوم الخميس، إنها تبرعت بجهازي تنفس صناعي لمستشفى السويس العام لدعم القطاع الطبي بمحافظة السويس، في مواجهة الظروف الصعبة الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.
وقالت الشركة إنها قامت باستيراد جهازي تنفس صناعي (فنتليتور) كوري الصنع ماركة MEK موديلMV2000 EVO 2 وهي من أفضل أجهزة التنفس الصناعي بالعالم والتي يمكن استخدامها لجميع التخصصات (الكبار، والأطفال، وحديثي الولاد)، وتم تسليم الجهازين لمديرية الصحة بالسويس، وتركيبهما بمستشفى السويس العام.
وقال أجاي سينج - المدير التنفيذي لـموانئ دبي العالمية-السخنة: "في مثل تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يتجلى دورنا وإسهامنا الحقيقي، ليس فقط على نطاق الأعمال، ولكن أيضًا على صعيد التزامنا المجتمعي".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
7588
عدد المصابين
-
1815
عدد المتعافين
-
469
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3755341
عدد المصابين
-
1245415
عدد المتعافين
-
263831
عدد الوفيات
إعلان