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احتياطي النقد الأجنبي يواصل التراجع ويفقد 3.1 مليار دولار في أبريل

03:46 م الخميس 07 مايو 2020
احتياطي النقد الأجنبي يواصل التراجع ويفقد 3.1 مليار دولار في أبريل

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن احتياطي النقد الأجنبي، تراجع للشهر الثاني على التوالي، في أبريل الماضي، بنحو 3 مليارات دولار، ليصل إلى 37.037 مليار دولار، مقابل حوالي 40.1 مليار دولار في نهاية شهر مارس.

وكان احتياطي النقد الأجنبي فقد 5.4 مليار دولار في شهر أبريل الماضي.

وقال البنك المركزي في بيانه، إن تداعيات انتشار فيروس كورونا على الأسواق العالمية اشتمرت للشهر الثاني على التوالي، والتي أثرت على تواصل عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر أبريل 2020، وإن كانت بوتيرة أقل من الشهر السابق الذي شهد ذورة تخارج المحافظ الاستثمارية.

البنك المركزي احتياطي النقد الأجنبي فيروس كورونا

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