مصادر: بنك مصر يدير قرضا بقيمة 1.6 مليار جنيه لشركة دمياط للأثاث

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية لمصراوي، إن بنك مصر يدير قرضا مشتركا بقيمة تتراوح بين 1.4 و1.6 مليار جنيه، لصالح شركة مدينة دمياط للأثاث.

وقال أحد المصادر، إن بنك مصر عرض على مصرفه المشاركة في القرض الجديد، وأنه دعى كذلك بنوك الأهلي المصري والعقاري المصري وبنك تنمية الصادرات.

وتتولى شركة مدينة دمياط للأثاث تنفيذ المنطقة الصناعية الجديدة على مساحة 331 فدانا بمحافظة دمياط، وتضم ورشا، ومراكز خدمية، وأراضي صناعية، ومركز تدريب، وأرض معارض، وقاعات للمؤتمرات.

ويهدف المشروع إلى دعم وتنمية صناعة وصادرات الأثاث في مصر.

وقالت المصادر إن البنوك تعمل حاليا على تحديد حصصها في القرض الذي يهدف إلى تمويل عمليات الشركة الاستثمارية ومن المتوقع التوقيع عليه خلال أيام.

وكان بنك مصر ضخ قرض بقيمة 670 مليون جنيه لشركة مدينة دمياط للأثاث، قبل عامين، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها مع الشركات العاملة بالمشروع، بحسب ما أعلنته الشركة قبل سنتين.

وشركة مدينة دمياط للأثاث مملوكة بنسبة 40% لمحاظة دمياط و40% لبنك الاستثمار القومي، كما تستحوذ شركة "أيادي" على 15% وهي إحدى الشركات الوطنية التي تمثل الأذرع المالية لوزارة التخطيط والمتابعة، بالإضافة إلى نسبة 5% لجهاز المشروعات التابع لوزارة التجارة والصناعة.