أسعار الذهب في السوق المحلي تنخفض خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث انخفض سعر الجرام 4 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع خلال تعاملات اليوم إلى 741 جنيها مقابل 745 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 635 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 847 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5928 جنيها.

ويأتي ذلك بعد هبوط أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات أمس الأربعاء بأكثر من واحد في المئة، بفعل ارتفاع الدولار واستئناف بعض مصافي الذهب عملياتها بما هدأ من المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، وفقا لوكالة رويترز.

وخلال تعاملات اليوم ارتفعت أسعار الذهب العالمية، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 7.4 دولار بنسبة 0.44%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1693 دولارا في الساعة الثانية عشرة و15 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.