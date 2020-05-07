4 ملايين جنيه منحة من مؤسسة ساويرس للتنمية للمعهد القومي للإدارة



شهدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم وعقد اتفاق بين المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي للوزارة، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بشأن التعاون المشترك في مجال دعم بناء وتطوير القدرات البشرية.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس، يتضمن عقد الاتفاق منحة تقدمها المؤسسة للمعهد بقيمة 4 ملايين جنيه، لدعم تنفيذ أنشطة البرنامج التدريبي "تطوير القيادات الحكومية".

ووقع المذكرة والعقد شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، ونورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وقالت هالة السعيد إن توقيع المذكرة جاء انطلاقا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية المستدامة، وإيمانا بأهمية دور المعهد في تكوين وتأهيل ورفع مهارات الكوادر المصرية في مجالات الإدارة والقيادة والمجالات المرتبطة بها.

وأضافت أن التعاون المشترك بين المعهد والمؤسسة بتوقيع تلك الاتفاقية يأتي في إطار نشر وتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية ومبادئ القيادة الرشيدة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية "مصر 2030".

وذكرت الوزيرة أن هذا التعاون يأتي أيضا ارتكازا على الرغبة المشتركة بين المعهد والمؤسسة في إقامة ودعم التعاون التدريبي والتأهيلي والتعليمي لموظفي الجهاز الإداري بالدولة المصرية وذلك في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت شريفة شريف، عن اعتزاز المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية للمرة الثانية في حزمة برامج تدريبية بالتعاون مع جامعة ميزوري الأمريكية.

وقال رامي جلال، المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، إن المنحة المقدمة من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية سيتم توجيهها لدعم تنفيذ أنشطة المعهد في مجال بناء وتطوير القدرات البشرية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية وخاصة تنفيذ البرنامج التدريبي "تطوير القيادات الحكومية".

وأكد جلال أهمية دعم مؤسسة ساويرس ومشاركتها في البرنامج التدريبي بالتعاون مع جامعة ميزوري والذي يستهدف إرسال 32 متدربا من ممثلي القطاع الحكومي للتدريب في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن مراحل البرنامج تبدأ بالتدريب في القاهرة، وأخرى في ولاية ميزوري الأمريكية.

وأعربت المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التخطيط للمرة الثانية لدعم بناء قدرات القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة نجاح التعاون الأول والذي تمثل في إطلاق برنامج التعليم التنفيذي مع جامعة شيكاغو بوث برعاية الوزارة.

وذكرت نورا سليم أنه تم خلال المرحلة الأولي من البرنامج التدريبي إلحاق 46 من كبار التنفيذيين في القطاعين الخاص والحكومي في برنامج هو الأول من نوعه، موضحة أنه بعد نجاح الدورة الأولى سيستمر البرنامج لمدة عامين.

وأشارت إلى اهتمام المؤسسة بإطلاق تعاون جديد مع المعهد القومي للإدارة يركز على دعم 32 من ممثلي القطاع الحكومي لإلحاقهم بالدراسة بجامعة ميزوري في أمريكا.

وأوضحت أن البرنامج سيبدأ بدراسة أون لاين بالقاهرة ليستمر بعدها لمدة 10 أيام بالولايات المتحدة، مؤكدة اهتمام المؤسسة بالتعليم ودعم الجهود الحكومية المختلفة.

ويعد المعهد القومي للإدارة هيئة عامة اقتصادية ذات طابع تدريبي واستشاري وبحثي بموجب القرار الجمهوري رقم 368 لسنة 2006 الصادر في 19 أكتوبر 2006، ويعتبر المعهد بمثابة مركز محلي وإقليمي يعمل في مجال بناء وتطوير المنظومات الإدارية والتكنولوجية المتكاملة.