زيادة غير متوقعة لصادرات الصين خلال أبريل الماضي



القاهرة- وكالات:

ارتفعت صادرات الصين على نحو غير متوقع في أبريل الماضي للمرة الأولى هذا العام إذ سارعت المصانع لتعويض خسارة المبيعات الناجمة عن صدمة فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

لكن انخفاضا في خانة العشرات في الواردات الصينية خلال أبريل يشير إلى المزيد من المصاعب مستقبلا في الوقت الذي ينزلق فيه الاقتصاد العالمي إلى الركود، وفقا للوكالة.

وتأتي الزيادة التي تفوق التوقعات في صادرات الصين خلال أبريل بعد تحسن في مارس، لكن توقعات التجارة قاتمة إذ تظل اقتصادات كبرى في قبضة الوباء في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات. وسيؤدي انهيار الطلب العالمي وتصاعد فقد الوظائف إلى تقليص الطلب على السلع الصينية على الأرجح لأشهر مقبلة.

وأظهرت بيانات جمارك صينية، اليوم الخميس، أن الشحنات المتجهة إلى الخارج زادت 3.5% مقارنة مع مستواها قبل عام، مما يمثل أول نمو إيجابي منذ ديسمبر من العام الماضي. يأتي ذلك مقارنة مع انخفاض متوقع بنسبة 15.7% في استطلاع للرأي أجرته رويترز وهبوط 6.6% في مارس.

ويعزو بعض خبراء الاقتصاد ارتفاع الصادرات إلى إغلاق المصانع في أماكن أخرى في الوقت الذي عاد فيه المصنعون في الصين للعمل بعد تمديد إغلاقات بسبب تفشي الفيروس.

ونزلت الواردات الصينية 14.2% مقارنة مع مستواها قبل عام في أكبر انكماش منذ يناير 2016 لتأتي دون توقعات السوق لانخفاض 11.2%. وانخفضت الواردات في الشهر السابق 0.9%.

والقراءة الفاترة للواردات ناجمة عن ضعف الطلب المحلي وانخفاض أسعار السلع الأولية. كما وجهت الإغلاقات خارج الصين صدمة قوية على صعيد الإمدادات للمستوردين في البلاد.

وسجل الفائض التجاري للصين في تلك الفترة 45.34 مليار دولار مقارنة مع فائض متوقع بقيمة 6.35 مليار دولار، وفائض قدره 19.93 مليار دولار في مارس.

ومع السيطرة على فيروس كورونا محليا، بدأ اقتصاد الصين يفتح مجددا مع تخفيف السلطات لقيود صارمة تشمل أوامر بالبقاء في المنازل.

لكن خبراء الاقتصاد قلصوا في الأغلب توقعاتهم للتجارة في المدى القريب وينتابهم القلق بشأن تصرفات عدائية جديدة بين بكين وواشنطن.

وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يتابع عن كثب ما إذا كانت الصين ستفي بتعهداتها بزيادة مشتريات السلع الأمريكية بموجب اتفاق المرحلة واحد التجاري.