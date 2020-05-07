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محمود الجمال يتخارج من سي اي كابيتال لصالح مؤسسته الخيرية

06:25 ص الخميس 07 مايو 2020
محمود الجمال يتخارج من سي اي كابيتال لصالح مؤسسته الخيرية

محمود الجمال

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في بيان للبورصة أمس الأربعاء، إن رجل الأعمال محمود الجمال، تخارج من الشركة، ببيع كامل حصته البالغة 5.4%، لصالح مؤسسته الخيرية.

وتبلغ حصة الجمال في الشركة 43.514 مليون سهم بقيمة إجمالية 156.653 مليون جنيه، وتم بيعها بمتوسط سعر 3.6 جنيه للسهم، بحسب بيان الشركة.

واستحوذت مؤسسة محمود الجمال الخيرية على الحصة البالغة 5.4% بشراء كمية الأسهم المباعة البالغة 43.514 مليون سهم.

وتستحوذ مجموعة جلوبال القابضة على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة سي آي كابيتال بنسبة 9.9%، يليها اسماعيل التركي بنسبة 7.7%، ثم البنك التجاري الدولي – مصر بنسبة 7.6%.

محمود الجمال شركة سي آي كابيتال مؤسسه خيرية

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