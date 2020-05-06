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كيف تؤثر أزمة كورونا على عجز الموازنة العامة للدولة؟ (جراف تفاعلي)

03:16 م الأربعاء 06 مايو 2020
كيف تؤثر أزمة كورونا على عجز الموازنة العامة للدولة؟ (جراف تفاعلي)

محمد معيط وزير المالية

كتب- مصطفى عيد:

رفعت وزارة المالية توقعاتها للعجز الكلي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، بعد تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد معيط وزير المالية، إن من المتوقع انتهاء السنة المالية الحالية بتسجيل عجز كلي في الميزانية يتراوح بين 7.8 و7.9% بسبب أزمة الفيروس بعد أن كانت الحكومة تستهدف عجزا بنسبة 7.2% في السابق.

وأضاف الوزير أن التوقعات أيضا كانت تشير إلى أن مشروع الموازنة العامة للعام المقبل سيحقق عجزا كليا مستهدفا بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلى إلى نحو 7.8% في حال استمرت الأزمة حتى نهاية ديسمبر المقبل.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور عجز الموازنة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات وزارة المالية، شاملا التعديل الذي أشار إليه وزير المالية للعجز هذا العام.

محمد معيط وزير المالية عجز الموازنة العامة فيروس كورونا

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