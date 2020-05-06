سويفل تتعاون مع السفارة المصرية في نيروبي لإجلاء المصريين العالقين في كينيا

كتب – علاء حجاج:

قال مصطفى قنديل رئيس مجلس إدارة شركة سويفل للنقل الجماعي التشاركي، إن شركته تعاونت مع السفارة المصرية بدولة كينيا لإجلاء المصريين العالقين هناك، والذين أرادوا الرجوع إلى مصر في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها دول العالم جراء تفشي فيروس كورونا.

وأشار قنديل، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن سويفل قامت بنقل عشرات المصريين من المحافظات المختلفة منها مومباسا، وناكورو ومدينة ثيكا لمطار العاصمة نيروبي لركوب الطائرة المتجهة إلى القاهرة.

وقال إن ذلك يتم بالتنسيق مع السفارة عن طريق نقاط لقاء للمصريين في المحافظات المختلفة وترتيب نقلهم للعاصمة، وصعوبة ذلك بسبب فرض حظر تجوال بين المحافظات الكينية.

وتعمل سويفل في عدة أسواق في أفريقيا وآسيا، حيث بدأت نشاطها في كينيا بداية العام الماضي، فضلا عن تواجدها في سوق باكستان.

يذكر أن سويفل قامت خلال الشهر الماضي بتقليل عدد الباصات الخاصة بها، وحصرها في الطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة، بشكل مجاني خلال الشهر الماضي، للمساعدة في تخفيف الزحام في وسائل المواصلات العامة، وتوفير وسيلة نقل مناسبة لمن اضطرتهم الظروف للعمل .