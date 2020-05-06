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أبوالفتوح: 77 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من شهادة الـ 15% في 6 أسابيع

12:49 م الأربعاء 06 مايو 2020
أبوالفتوح: 77 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من شهادة الـ 15% في 6 أسابيع

البنك الأهلي المصري

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن مبيعات البنك من شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 15%، تجاوزت 77 مليار جنيه في أكثر من 6 أسابيع منذ بداية إصدارها وحتى نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، يوم 22 من شهر مارس الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

ويبلغ أجل الشهادة عام واحد، ويتم صرف دورية العائد شهريا، وهو ما يضعها في مقدمة خيارات العملاء على مستوى الشهادات في البنوك.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

البنك الأهلي شهادة الـ 15% يحيى أبوالفتوح

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