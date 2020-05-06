بعد رحيل أوبر إيتس من مصر.. اطلب تسعى لزيادة كبيرة في موظفيها

كتب- علاء حجاج:

قالت شركة اطلب، المتخصصة في خدمات طلب الطعام عبر الإنترنت، إنها مستعدة لتعيين مزيدًا من الكوادر الشابة في مختلف القطاعات الفترة الحالية بالتزامن مع إعلان شركة أوبر ايتس عن رحيلها عن السوق المصري.

وقررت شركة أوبر وقف خدمات تطبيق "أوبر إيتس" لتوصيل الطعام في مصر، اعتبارا من 18 مايو الجاري، وفقا لما ذكره متحدث باسم الشركة، لمصراوي.

وقال سفيان المرزوقي المدير التنفيذي لشركة اطلب، في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن "لدينا المزيد من خطط التوسع التي بدأت هذا العام من إضافة خدمات جديدة للتطبيق والموقع الإلكتروني الخاص باطلب".

ويعمل في اطبب أكثر من ٢٥٠٠ سائق ديليفري (طيار) لتوصيل خدمات وطلبات من ٥٠٠٠ مطعم داخل ٢٦ مدينة داخل مصر، بحسب البيان.

وبحسب المرزوقي فإن الإدارة كانت قد أعلنت في وقت سابق هذا العام أن عدد سائقي الديليفري سيصل إلى 10 آلاف سائق مع نهاية العام ٢٠٢٠.

وأضاف المرزوقى أن خدمة طلب السوبر ماركت، هي أحدث الخدمات المنضمة لقائمة اطلب، كما أن التوسع سيشمل إضافة خدمات كثيرة تدريجياً.

وتطلب هذا التوسع إضافة مزيد من الكوادر المصرية الشابة التي ستقوم بالمساعدة على الوصول لتحقيق المزيد من النجاح بالسوق المصري.

وبحسب المرزوقي فإن" الشركة تضم أكثر من ١٦٠٠ موظف بالوقت الحالي بمختلف القطاعات، وبالطبع هذا العدد قابل للزيادة تزامنا مع خطط التوسع المعلنة، وخاصة في ظل تواجد كوادر مؤهلة للعمل بهذا القطاع الذي يشهد نمواً سريعاً خلال السنوات القليلة الماضية".

وستستمر شركة اطلب في دعم الاقتصاد المصري من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات خاصة خلال الفترة الحالية وعقب انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب المررزوقي.

وقال إن الشركة أعلنت الشركة في وقت سابق رصد مبلغ ١٠ ملايين جنيه لدعم المطاعم المتواجدة على التطبيق من خلال التكفل بتكلفة الخصومات على الوجبات.