الإحصاء: انخفاض 29.9% بالواردات في فبراير وزيادة الصادرات 3.3%

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 3.3% وسجلت 2.69 مليار دولار خـلال شهــر فبراير 2020 مقابل2.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بحسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت النشرة إن زيادة الصادرات سببها ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 11.4 ٪، فواكه طازجة بنسبة 65.3٪،أدوية ومحضرات صيدلة 32.4٪، خضر مجمدة أو مبردة بنسبة 25.6٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر فبراير 2020 مقابل نفس الشهر بالعام السابق وأهمهـا (منتجات البترول بنسبة 23.0٪، ملابس جاهزة بنسبة 6.6%، أسمدة بنسبة 20.0% ، البترول الخام بنسبة 55.1%).

وبحسب بيانات النشرة الإحصائية، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 29.9%حيث بلغت 4.64 مليار دولار خـلال شهر فبراير 2020 مقابل 6.62 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأوضحت النشرة أن هذا التراجع سببه انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 28.6 ٪، قمح بنسبة 25.2%، منتجات البترول بنسبة 68.1 ٪ ، لدائن بأشكالها الأولية بنـسبة 36.2 %).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها : (البترول الخام بنسبة 135.2%، سيارات ركوب بنسبة 23.3 ٪، ذرة بنسبة 10.5 ٪، زيوت مكررة بنسبة 38.6 ٪).

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية، انخفاض العجز فى الميزان التجاري بنسبة 51.4%، حيث بلغت قيمة العجز 1.95 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل 4.01 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق.