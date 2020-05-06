البنك الأهلي يقود تحالفا مصرفيا لتوفير قرض مشترك لشركة ميدور للكهرباء

كتبت- منال المصري:

وقعت 4 بنوك عاملة في مصر عقد تمويل مشترك مع شركة ميدور للكهرباء "ميداليك"، لتوفير قرض طويل الأجل بقيمة 30 مليون يورو لصالح الشركة، بحسب بيان من البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء.

وقال البنك الأهلي إنه يقود، بصفته المرتب الرئيسي ومسوق التمويل ووكيل التسهيل ووكيل الضمان، تحالفا مصرفيا مع بنك كريدي أجريكول مصر، بصفته المرتب الرئيسي ومسوق التمويل وبنك الحسابات، وذلك لإتاحة القرض، بمشاركة كلٍ من بنكي فيصل الإسلامي المصري، وقناة السويس.

وبلغت حصة البنك الأهلي المصري في القرض المشترك 12 مليون يورو، وهي نفس حصة بنك كريدي أجريكول أيضا، فيما بلغت حصة مشاركة كلٍ من بنكي قناة السويس، وفيصل الإسلامي 3 ملايين يورو لكل منهما، بحسب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي.

ووفقا لأبو الفتوح، تصل المدة الكلية للتمويل إلى 9 سنوات تتضمن عامين تمثل الفترة المتاحة للسحب، بحيث يتم بعد انتهاء تلك الفترة البدء في سداد التمويل خلال 7 سنوات.

وقال إن البنك الأهلي المصري يحرص من خلال التمويل على تعزيز قدرات الشركة على استيعاب توسعات معامل تكرير البترول لشركة ميدور، حيث تعد ميداليك أول شركة تقوم بإنشاء أول محطة كهربائية يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص في مصر.

وأضاف أن ذلك يتفق مع خطط البنك التي تعمل بقوة في اتجاه تعزيز تمويل مشروعات الطاقة وتذليل العقبات أمامها كأحد القطاعات الحيوية التي تحظى بثقة المؤسسات المحلية والدولية وبما يتفق مع استراتيجيات الحكومة المصرية.

وذكر شريف رياض رئيس مجموعة قروض الشركات الكبرى بالبنك الأهلي، إن القرض يستهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع أعمال التوسعات بمحطة الكهرباء المملوكة لشركة ميدور من خلال إتاحة توربينة غازية جديدة بقدرة 50 ميجاوات ومستلزماتها.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على رفع كفاءة التوربينات القائمة للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المطلوبة للمحطة لإمداد توسعات معامل تكرير البترول لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" بالطاقة الكهربائية اللازمة للإنتاج.

وأوضح رياض أن شركة "ميدالك" هي المسئولة عن إمداد شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل معاملها للوفاء بالجانب الأكبر من احتياجات البلاد من المواد البترولية.

وقال إنه سبق للبنك الأهلي القيام بدور المستشار المالي للشركة لتوفير التمويل اللازم، حيث تمتلك الشركة محطة لإنتاج الكهرباء تتكون من ثلاث توربينات تبلغ الطاقة القصوى لها 183 ميجا وات.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، عقب توقيع عقد القرض، إن التعاقد يأتي في ضوء استراتيجيات البنوك المشاركة التي يتم انتهاجها لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة بالعملات المحلية والأجنبية لما لها من أهمية في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات.

وأضاف أن ترتيب ذلك القرض يأتي تأكيدا على دور البنك في المشاركة الفعالة في تلك المشروعات ذات البعد القومي التي تسهم في التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى قدرة البنوك المشاركة على ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومنها قطاع الطاقة والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية.