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تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

04:25 م الثلاثاء 05 مايو 2020
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس الاثنين.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

أسعار الدولار سعر صرف الدولار

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