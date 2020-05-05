التضامن: منح 2340 حالة معاشات استثنائية لشهداء ومصابي شمال سيناء المدنيين
كتبت- ياسمين سليم:
أعلنت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، منح معاشات استثنائية لعدد 2340 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية القاسية بالإضافة الى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة.
وقالت نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الحالات التي تم الموافقة عليها تشمل الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف.
وأضافت أنه سيتم تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم تقديراً لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم ومحاولة التخفيف عن ظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد بالإضافة للحاصلين على أوسمة في مجال العمل العام.
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