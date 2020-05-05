بتروتريد تتفق مع بنك مصر على تحصيل مقابل خدماتها للعملاء إلكترونيا

كتب- مصطفى عيد:

وقعت شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، وبنك مصر اتفاقا للتعاون في تطوير خدمات التحصيل الإلكتروني لقيمة الخدمات التي تقدمها الشركة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إنه بمقتضى الاتفاق الذي وقعه وسيم وهدان رئيس الشركة مع محمد الإتربي رئيس بنك مصر، ستستفيد بتروتريد من ما حققه البنك من تطور تكنولوجي في تطوير خدمة التحصيل الالكتروني لتحصيل قيمة الخدمات التي تقدمها الشركة خصما من بطاقة الدفع الالكتروني.

وأضافت أن الوزارة ستستفيد من خبرات البنك في التحصيل الإلكتروني خاصة للمعاملات التي تتم بالبطاقات الإلكترونية بمختلف إصداراتها، والمحفظة البنكية وما يستجد عبر شبكة الأنترنت ومن خلال موقع الشركة أو من خلال التطبيقات الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو تطبيقات الحواسب اللوحية.

وبتنضم بذلك للمنشآت الأخرى التي تتيح خدمات سداد قيمة خدماتها من خلال البنك مثل الجامعات، والشركات، والهيئات، والأندية، وغيرها، وفقا للبيان.

وذكرت الوزارة أن شركة بتروتريد نجحت في إنجاز خطوات كبيرة خلال العام الأخير في تطبيق منظومة متطورة في مجال التحصيل الإلكتروني لقيمة فواتير الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي، وكذلك قراءات عداد استهلاك الغاز.

وأشارت إلى أن الاتفاق المبرم يعد إضافة مهمة لما تم إنجازه مستفيدة الشركة في ذلك مما حققه بنك مصر الذي قطع شوطا كبيرا في تطوير بنيته التكنولوجية وتحديث التطبيقات المستخدمة في أنظمة العمل وأداء الخدمات.

وأوضحت وزارة البترول أنها تستهدف التوسع في تطبيق الوسائل والأساليب الرقمية المتطورة في تقديم الخدمات لعملاء الغاز الطبيعي، تيسيرا عليهم في أداء المعاملات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهري.

وذكرت أن ذلك يأتي في إطار برنامجها لدعم التحول الرقمي في مختلف أنشطة قطاع البترول والغاز والذي يعد أحد المحاور الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع الجاري تنفيذه حاليا.

وقالت الوزارة إن برنامج العمل السابع بهذا المشروع يستهدف تنفيذ منظومة رقمية متكاملة لربط شركات القطاع ضمانا لسرعة تداول المعلومات وبما يتيح كفاءة مراقبة الأداء وسرعة ودقة اتخاذ القرار لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات.

كما يستهدف كذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حلول متطورة تتسم بالفاعلية والمرونة للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.