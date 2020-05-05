المخصصات تهبط بأرباح البنك التجاري الدولي 9% بالربع الأول

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع صافي أرباح البنك التجاري الدولي، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 9%، على الرغم من زيادة الإيرادات التشغيلية.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للبنك المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء، سجلت أرباح البنك 2.4 مليار جنيه، مقابل 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقفزت مخصصات البنك للقروض خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 138% لتصل إلى 1.24 مليار جنيه مقابل 521 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وقال البنك في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة، إنه "قام بتكوين مخصصات غير مسبوقة بالأخذ في الاعتبار الخسائر الائتمانية المتوقعة نتيجة لأزمة فيروس كورونا، والتي يصعب تقديرها حاليا".

والمخصصات هي أموال يتم تجنيبها تحسبا لأي تعثر في تحصيل القروض أو أي مخاطر أوحالات طارئة، وتوضع كبند في المصروفات.

وارتفعت الإيرادات المجمعة للبنك خلال الثلاثة أشهر، بنسبة 15%، كما انخفضت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 8%، بحسب تقرير مجلس الإدارة.