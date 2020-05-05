تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والكوسة والفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي بين 40 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

في المقابل ارتفع سعر كيلو الفاصوليا 50 قرشا، وتراوح بين 4 و5 جنيهات، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.6 و3.6 جنيه، بتراجع 40 قرشا.

البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه.

البصل بين 3 و7 جنيهات.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات.

البامية بين 25 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.