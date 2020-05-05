أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء 5-5-2020

09:54 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء 5-5-2020

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 96 و75 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و29 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، كما بلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و160 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 200 جنيه و260 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور سمك المكرونة السمك البوري

الخبر التالى:

تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6813

    عدد المصابين

  • 1632

    عدد المتعافين

  • 436

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3584174

    عدد المصابين

  • 1167991

    عدد المتعافين

  • 251575

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة: نظام فحص جديد في مصر.. ومحافظة بدون إصابات لليوم الثالث