اليوم.. صرف معاشات شهر مايو لمن يتقاضى حتى ألفي جنيه
كتبت- ياسمين سليم:
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء صرف معاشات شهر مايو لمن يتقاضون أكثر من ألف جنيه وحتى ألفي جنيه.
وكانت الوزارة قد قسمت موعد صرف المعاشات وبدأت يوم الأحد الماضي الصرف لمن يتقاضون أقل من ألف جنيه في مكاتب التأمينات والبريد.
ومنذ يوم الجمعة الماضية صرفت بدأت الوزارة صرف جميع المعاشات عبر ماكينة الصراف الآلي.
وبدأ اليوم أصحاب المعاشات ممن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، صرف معاشات اليوم وغدًا الأربعاء.
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