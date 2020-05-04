وقف خدمات "كريم باص" للنقل الجماعي والشركة تسرح 31% من الموظفين

القاهرة- وكالات:

أعلنت شركة كريم التابعة لشركة أوبر تكنولوجيز اليوم الاثنين أنها ستسرح 536 موظفا هذا الأسبوع، يشكلون 31 بالمئة من قوة العمل لدى الشركة التي مقرها دبي.

وقالت الشركة إنه جرى أيضا وقف نشاط كريم باص للنقل الجماعي.

وأضافت أنها حققت أيضا ”وفورات كبيرة“ من تعليق ميزات جديدة، لكنها لم تكشف عن تفاصيل.

جاء الإعلان بعد ساعات من إعلان أوبر إغلاق نشاطها لتوصيل الطعام (إيتس) في عدة مناطق، بما في ذلك الشرق الأوسط، وتسريح العشرات من الموظفين.

وقالت كريم، التي تشغل أنشطة طلب سيارات الأجرة والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي، إنها تعطي الأولوية لأمن الشركة، وإن الشركة الأم أوبر لا تزال لديها الثقة في نموذج عملها وملتزمة تجاه المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي مدثر شيخة في تدوينة على موقع كريم الإلكتروني ”كما ناقشنا عدة مرات في الأسابيع القليلة الماضية، فإن الأزمة الناجمة عن كوفيد-19 وضعت حلمنا وتأثيرنا المستقبلي في خطر كبير.“

وقال شيخة، الذي أسس الشركة في 2012، إن النشاط انخفض بأكثر من 80 بالمئة، لافتا إلى أن ”من غير المعروف على نحو مثير للإنزعاج“ متى سيتعافى.

وأضاف قائلا ”إنها حقيقة جديدة.. أضمن طريقة لتأمين كريم على المدى الطويل هي السعي نحو الاستمرارية الذاتية ضمن إطار زمني معقول.“

ولم تعلن كريم عن حجم الأموال التي تتوقع أن توفرها من تسريح الموظفين أو ما هي وحدات النشاط التي جرى تسريح موظفين منها. لكنها قالت إن الشركات التكنولوجية الأخرى محمية نسبيا ولهذا فإنها قد تواصل الاستثمار في منتجاتها.

وسيتلقى الموظفون المتضررون مكافأة نهاية خدمة بما لا يقل عن ثلاثة أشهر من رواتبهم وشهر من استحقاق ملكية الأسهم، وفي بعض الحالات مد أجل التأشيرات والتأمين الصحي، بما في ذلك لأفراد العائلة، حتى نهاية العام.



وفي وقت سابق، أعلنت أوبر عن إغلاق نشاطها لتوصيل الطعام في السعودية ومصر ودول أخرى، بينما ستؤول عملياتها في الإمارات إلى كريم.

واشترت مجوعة أوبر العالمية لطلب سيارات الأجرة، كريم في 2019 مقابل 3.1 مليار دولار.