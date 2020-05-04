المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 975 مليون دولار.. وارتفاع طفيف بالعائد
كتبت- منال المصري:
أظهرت بيانات البنك المركزي أن البنك باع، اليوم الاثنين نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة مقومة بالدولار أجل عام (364 يوما) بقيمة 975.4 مليون دولار.
وقبل البنك 25 طلبا من البنوك خلال العطاء لشراء الأذون بزيادة 175.4 مليون دولار عن المطلوب في إعلان الطرح.
وتقدمت البنوك بـ 31 طلبا خلال العطاء بقيمة 1.1 مليار دولار لشراء الأذون، وذلك بعد إعلان المركزي أمس الأول السبت طرح أذون خزانة دولارية بقيمة 800 مليون دولار اليوم.
وسجل متوسط الفائدة على أذون الخزانة المباع بعطاء اليوم 3.495% بارتفاع طفيف عن العائد في آخر عطاء للمركزي لبيع أذون مقومة بالدولار في فبراير الماضي، والذي سجل 3.491%.
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