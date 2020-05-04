مبيعات أجنبيه تهبط بالبورصة 1.1% بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت البورصة تراجعها مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.16% إلى مستوى 10081 نقطة.

كما انخفض أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.53%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.12%.

وسجلت تعاملات المستثميرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 308.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 229.3 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 79.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 شهد تراجعا حادا بنسبة 3.36% إلى مستوى 10199 نقطة خلال تعاملات أمس الأحد.