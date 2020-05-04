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أوراسكوم للإنشاءات ومؤسسة ساويرس تنتهيان من صيانة أجهزة تنفس صناعي في 42 مستشفى حكوميا

12:46 م الإثنين 04 مايو 2020
أوراسكوم للإنشاءات ومؤسسة ساويرس تنتهيان من صيانة أجهزة تنفس صناعي في 42 مستشفى حكوميا

مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاءات، في بيان لها اليوم الاثنين، أنها انتهت، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، من كافة أعمال الصيانة والإصلاح لأجهزة التنفس الصناعي في 42 مستشفى حكوميا، بمختلف المحافظات.

وقالت إن ذلك يأتي في إطار دعم جهود الدولة ووزارة الصحة والسكان في محاربة فيروس كورونا المستجد "COVID 19".

وأضافت أوراسكوم أنها قامت، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بتمويل وإدارة الخدمات اللوجستية لهذه الإصلاحات في المستشفيات العامة، التي تقع في 18 مدينة ومحافظة مصرية، وذلك بالتنسيق مع الفنيين والممثلين المحليين لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية.

وذكرت الشركة أن من بين هذه المحافظات والمدن أسيوط، وسوهاج، والواحات، والغربية، والمنوفية، والإسكندرية، والبحيرة، والقاهرة الكبرى.

وأكدت شركة أوراسكوم للإنشاءات ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، التزامهما الكامل نحو دعم المنظومة الصحية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتعزيز جهود الدولة نحو الحد من انتشاره، والعمل على حماية صحة وسلامة المواطنين المصريين، وفقا للبيان.

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