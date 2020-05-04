القلعة تتحول للخسارة في 2019 رغم ارتفاع إيراداتها إلى 14.9 مليار جنيه

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة القلعة للاستشارات المالية، أنها تحولت من الربح إلى الخسارة خلال العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الاثنين، سجلت القلعة صافي خسارة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال عام 2019 مقابل صافي ربح 929.1 مليون جنيه في 2018.

ويأتي هذا التحول رغم ارتفاع إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 14.9 مليار جنيه مقابل نحو 13.4 مليار جنيه في عام 2018، بنسبة زيادة 11.5%.

كما ارتفعت تكلفة الإيرادات خلال عام 2019 إلى 12.8 مليار جنيه مقابل نحو 11.4 مليار جنيه في العام قبل الماضي، بنسبة زيادة 12.6%.

وقالت شركة القلعة في بيان لها اليوم، إن نمو الإيرادات يعكس الأداء القوي لشركة طاقة عربية، حيث ارتفعت إيراداتها بمعدل سنوي 31% لتسجل 7.7 مليار جنيه خلال عام 2019.

وأضافت أن زيادة إيرادات "طاقة عربية" يأتي بفضل الأداء القوي لقطاعات الغاز الطبيعي والكهرباء ونشاط تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع المساهمة الإيجابية لقطاع الطاقة الشمسية.

وذكرت القلعة أن شركة مزارع دينا التابعة لها في قطاع الأغذية والأنشطة الزراعية، شهدت نمو الإيرادات وتحسن مستويات الربحية بفضل التدابير التي نفذتها الشركة لتحسين الكفاءة التشغيلية بمزرعة إنتاج الألبان مع إجراء العديد من التوسعات بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان.

وأشارت إلى أن إيرادات شركة نايل لوجيستيكس ارتفعت العام الماضي بمعدل سنوي 79% لتبلغ 236 مليون جنيه خلال عام 2019 بعد تشغيل مستودع تخزين الحبوب الجديد وتحسين قدرات أنشطة التحميل والتفريغ مع مواصلة زيادة حجم عمليات مستودع تخزين الحاويات.

وبحسب القوائم المالية،يعتبر نصيب الشركة في أرباح الشركات الشقيقة كان العامل الذي تسبب في تحولها من الربح إلى الخسارة، فبعدما كان نصيبها من أرباح هذه الشركات في عام 2018 وصل إلى نحو 3.7 مليار جنيه تحول في العام الماضي إلى نصيبها من خسائر هذه الشركات بقيمة 107.1 مليون جنيه.

وتراجعت تكاليف التمويل الخاصة بالشركة خلال العام الماضي إلى نحو 1.1 مليار جنيه مقابل نحو 1.7 مليار جنيه في 2018، بنسبة تراجع 34.9%.

وقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، في بيانها، إن "الأداء القوي الذي حققته القلعة خلال عام 2019 يعكس استمرار تركيزها على زيادة حجم أعمال مختلف شركاتها التابعة وتحسين عملياتها".

وأضاف هيكل أن شركة طاقة عربية مثلت الشركة الأعلى أداءً ضمن الشركات التابعة للمجموعة، حيث نجحت في تعزيز مكانتها على ساحة الطاقة المصرية عبر توظيف المعطيات السوقية الجديدة التي تتمثل ملامحها الرئيسية في توجه الحكومة لتحرير قطاع الطاقة كليا.

وأشار إلى نجاح شركة "طاقة عربية" في تنويع محفظة أنشطتها من خلال إطلاق محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التابعة لها في منطقة بنبان بمحافظة أسوان.

وعلى صعيد قطاع النقل واللوجيستيات، قال هيكل إن الإدارة بدأت جني ثمار جهودها السابقة لتأسيس منظومة شاملة من الخدمات اللوجيستية وأنشطة المناولة والشحن والتفريغ، حيث أثمرت تلك الجهود عن تسجيل أرباح تشغيلية خلال العام.

وتابع هيكل أن مشروع الشركة المصرية للتكرير يعمل حاليا بكامل طاقته الإنتاجية وقام بتوريد 3.1 مليون طن من المنتجات البترولية، منها 2.8 مليون طن تقريبًا من المنتجات المكررة إلى الهيئة العامة للبترول.

كما باعت الشركة المصرية حوالي 265 ألف طن من الفحم البترولي و40 ألف طن من الكبريت إلى شركات تصنيع الأسمنت والأسمدة، وذلك بين أغسطس 2019 ومنتصف مارس الماضي، بحسب هيكل.

وأضاف أن مشروع الشركة المصرية للتكرير حقق أداء قويا منذ الوصول إلى كامل طاقته الإنتاجية في أغسطس 2019، في ضوء تسجيل أرباح تشغيلية بقيمة 160 مليون دولار تقريبا (صافي المبيعات ناقص تكلفة مدخلات الإنتاج والتكاليف المتغيرة) خلال الربع الأخير من عام 2019، ومدعومًا بتراجع أسعار المازوت خلال الفترة الماضية بالمقارنة مع أسعار السولار.

وأشار إلى عدم تسجيل الأرباح التشغيلية للشركة المصرية للتكرير على قائمة الدخل، حيث تم توظيفها في خفض قيمة بند "مشروعات تحت الإنشاء" بميزانيتها، غير أن الشركة تم تصنيفها ضمن أصول القلعة اعتبارا من الربع الأول من عام 2020، وسيتم تجميع أرباحها على قوائمها المالية بدءا من يناير الماضي.

وقالت القلعة في بيانها، إن الأرباح التشغيلية لها قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.3 مليار جنيه خلال عام 2019، دون تغير عن العام السابق.

وأرجعت هذا الاستقرار في الأرباح التشغيلية "نظرا لانخفاض إيرادات مجموعة أسيك القابضة بمعدل سنوي 60% في ظل تباطؤ قطاع الأسمنت المصري، بالإضافة إلى تراجع أداء مصنع أسمنت التكامل في السودان نتيجة التحديات السياسية والأمنية هناك".

وأضافت أنه من جانب آخر ساهم الأداء القوي لشركة طاقة عربية في الحد من تراجع نتائج الأنشطة المرتبطة بقطاع الأسمنت، حيث شهدت الشركة ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 76% لتبلغ 659.2 مليون جنيه خلال عام 2019.

وأرجعت الزيادة في الأرباح التشغيلية لشركة طاقة عربية إلى التوسع بجميع أنشطتها، بالإضافة إلى المساهمة الإيجابية لمحطة الطاقة الشمسية في بنبان بمحافظة أسوان.

وقالت القلعة إنها تكبدت صافي خسائر بقيمة 1.1 مليار جنيه (بعد استبعاد الأقلية) خلال عام 2019 مقابل صافي أرباح بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام السابق، علمًا بأن تلك الخسائر تشمل مخصصات بقيمة 395.5 مليون جنيه، وكذلك تكاليف اضمحلال بقيمة 226.7 مليون جنيه.

وأضافت أن الربع الأخير من عام 2018 شهد تسجيل أرباح غير نقدية بقيمة 3.96 مليار جنيه نتيجة استبعاد الالتزامات التشغيلية المتعلقة بشركة أفريكا ريل وايز في كينيا.