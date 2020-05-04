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تأجيل معرض إكسبو دبي رسميًا لمدة عام

11:21 ص الإثنين 04 مايو 2020
تأجيل معرض إكسبو دبي رسميًا لمدة عام

معرض إكسبو دبي 2020

القاهرة- وكالات:

قالت قناة CNBC العربية اليوم الاثنين إنه تقرر رسميًا تأجيل معرض إكسبو دبي 2020 لمدة عام ليكون في أكتوبر 2021.

ولو تورد القناة مزيدًا من التفاصيل.

وفي أبريل الماضي أوصت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض، بتأجيل معرض إكسبو دبي لمدة عام، لكنها دعت الدول الأعضاء للتصويت على القرار.

وإكسبو معرض كبير للأعمال والفعاليات الثقافية يقام كل خمس سنوات في مدينة يختارها المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس.

معرض إكسبو دبي قناة CNBC العربية

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