بعد هبوط حاد أمس.. البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة تراجعها مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.75% إلى مستوى 10123 نقطة.

كما انخفض أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.36%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 شهد تراجعا حادا بنسبة 3.36% إلى مستوى 10199 نقطة خلال تعاملات أمس الأحد.

وأرجع محمد رضوان رئيس شركة آراب فينانس لتداول الأوراق المالية، الهبوط الحاد أمس إلى التأثر بهبوط البورصة الأمريكية يوم الجمعة، إلى جانب هبوط بعض الأسهم التي يتعامل عليها الأفراد بعد ارتفاعها بنسبة كبيرة في الجلسات السابقة.