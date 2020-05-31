خسائر الحديد والصلب ترتفع بنسبة 47.5% خلال أول 9 أشهر من العام

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت خسائر شركة الحديد والصلب المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بنسبة 47.5%.

وقالت الشركة في بيان ملخص قرارات مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الأحد، إن إجمالي خسائرها في الفترة من بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي بلغت نحو 783.8 مليون جنيه مقابل 531.2 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وانخفضت مبيعات الشركة إلى 859.3 مليون جنيه، في أول 9 أشهر من العام مقابل 928.04 مليون جنيه بالفترة المقارنة في العام المالي الماضي.

وقالت الشركة إن تحرير أسعار الصرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.

وتواجة شركة الحديد والصلب زيادة في الخسائر، وتراكم الديون، وتواجه وزارة قطاع الأعمال العام تحديات كبيرة في تطوير شركة الحديد والصلب، بعدما طرحت خلال الثلاثة أعوام الماضية، عددا من مقترحات التطوير، لكن هذه المقترحات لم تر النور، وتم وقفها في منتصف الطريق.

وارتفعت خسائر الشركة خلال العام المالي الماضي بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018.

وعلى الرغم من الخسائر وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في نوفمبر على استمرارية الشركة.