أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 762 جنيها، دون تغيير عن سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 653 جنيها، وعيار 24 نحو 871 جنيها، والجنيه الذهب 6096 جنيها.

واليوم عطلة رسمية للبورصات العالمية.