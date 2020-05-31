وزيرة الصناعة: نستهدف إنتاج 30 مليون كمامة قماش لتلبية احتياجات السوق

بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، تدبير احتياجات الدولة من الكمامات المصنوعة من القماش وإمكانيات الاستفادة من الطاقات الحالية للمصانع وتشغيل الطاقات المتوقفة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للتوسع في إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش لتلبية احتياجات السوق المحلي خاصةً في ظل قرار الحكومة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في كافة المؤسسات والمنشآت ووسائل النقل والمواصلات.

وأكدت الوزيرة التزام قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بتلبية احتياجات السوق المحلي من الكمامات المصنوعة من القماش وفقاً لمعايير واشتراطات الجودة التي اعتمدتها الوزارة ووزارة الصحة‎ وبأسعار في متناول المواطن البسيط خاصةً في ظل قرار الحكومة ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة إن الحكومة تستهدف إتاحة حوالي 30 مليون كمامة شهرياً لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضافت أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة البدء في عملية الإنتاج حيث سيتم تصنيع 8 ملايين كمامة من القماش كمرحلة أولى وتوريدها للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي بهدف توفيرها لكافة جهات الدولة.

وذكرت جامع أن الصناعة المصرية تمتلك فرصة كبيرة لتكون مركزاً رئيسياً لتصنيع الكمامات القماش خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على هذه النوعية من الكمامات حيث تتوافر في مصر كافة عناصر الإنتاج وهو ما يتيح زيادة معدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي أولاً وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية.

وأشارت إلى أن الكمامات الموجهة للسوق المحلي سيتم إنتاجها بنفس مواصفات المنتجات المخصصة للتصدير .

وأوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أعد حصرا لمصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الصغيرة التي حصلت على تمويل من الجهاز منذ عام 2015 والتي بلغ عددها 12 ألف و700 مصنع صغير وذلك بهدف ربط هذه المصانع بالمصانع الكبيرة باعتبارهم جزء من سلاسل القيمة بهذه الصناعة.

وقالت إن هذا الربط سيسهم في تعظيم الاستفادة من هذه الطاقات الإنتاجية ومن ثم الحفاظ على العمالة المتواجدة بهذه المصانع، مؤكدةً أن الجهاز على أتم استعداد لتوفير التمويل اللازم لهذه المصانع الصغيرة لبدء عملية الإنتاج.

وقال اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إن الطلب سيتزايد على الكمامات خلال الفترة الحالية لمعدلات غير مسبوقة باعتبارها ستكون أسلوب حياة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الصناعة المصرية قادرة على زيادة معدلات الانتاج لتوفير احتياجات قطاعات الدولة والمواطنين من هذه النوعية من الكمامات والتي تعتبر وسيلة هامة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك في إطار التوجه العالمي لبدء مرحلة التعايش مع الفيروس.

وأكد راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أهمية توفير الكمامات المصنوعة من القماش للمواطن العادي وتصنيعها وفقاً للاشتراطات التي اعتمدتها وزارتا التجارة والصناعة والصحة بهدف الحفاظ على سلامة وصحة المستهلك المصري.

وأوضح أن الجهاز سيقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة بمتابعة عملية الإنتاج والتوزيع لضمان توافر الكمامات بالجودة والسعر المناسب بالسوق المحلي.

وأكد ممثلو قطاع صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة استعدادهم لتلبية احتياجات الدولة من الكمامات المصنعة من القماش وفقاً لاشتراطات وزارتي الصحة والصناعة لا سيما وأن القطاع النسجي يمتلك قدرات تصنيعية ضخمة.

وأشاروا إلى أن هذا الإنتاج سيمثل انفراجة كبيرة للمصانع خاصةً في ظل حركة الركود العالمي منذ بداية الأزمة الحالية.