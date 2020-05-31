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بينها الأهلي ومصر.. أسعار الدولار ترتفع 3 قروش في البنوك

11:04 ص الأحد 31 مايو 2020
بينها الأهلي ومصر.. أسعار الدولار ترتفع 3 قروش في البنوك

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك بعد أقل من ساعتين من بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في 4 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 3 قروش في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإقريقي، وقناة السويس إلى 15.83 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك الإسكندرية عند 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك البركة عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

أسعار الدولار البنك الاهلي بنك مصر سعر صرف الدولار

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