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أرباح مدينة نصر للإسكان ترتفع 15% خلال الربع الأول من العام

10:41 ص الأحد 31 مايو 2020
أرباح مدينة نصر للإسكان ترتفع 15% خلال الربع الأول من العام

أرشيفية

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع صافي أرباح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المجمعة، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد مرسل للبورصة إنها حققت صافي ربح بلغ 378.1 مليون جنيه في أول 3 أشهر من العام مقابل 328.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة ارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 44% لتصل إلى 914.9 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وقالت الشركة إن التعاقدات والحجوزات ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل سنوي 47% لتبلغ 2.53 مليار جنيه مقابل 1.72 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي.

وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بمشروع سراي، فضلًا عن بيع قطعة أرض لإقامة مشروع سكني بتاج سيتي.

وقالت الشركة إنها رصدت تعاقدات وحجوزات في مشروع تاج سيتي خلال الربع الأول من العام بقيمة تبلغ 384 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام.

ورصدت الشركة تعاقدات وحجوزات في مشروع تاج سيتي تبلغ قيمتها 384 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام وهو ما يمثل انخفاضًا مقارنة بنفس الفترة العام الماضي التي بلغت 647 مليون جنيه.

وأرجعت الشركة هذا الانخفاض لعدم وجود طروحات بيعية جديدة ولتركيز الشركة على مشروع سراي في هذا الربع.

وقالت الشركة إنها نجحت في تسجيل تعاقدات وحجوزات بقيمة أكثر من مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري بمشروع سراي بما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والتي بلغت 634 مليون جنيه.

وتعمل مدينة نصر في تطوير 8 مشروعات رئيسية في القاهرة الكبرى وتضم هذه المشروعات 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة بين مختلف مراحل الإنشاء والتصميم.

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير رباح شركة مدينة نصر للإسكان

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