رئيس البنك العقاري لمصراوي: تخارجنا من أصول بقيمة مليار جنيه في 3 سنوات

كتبت- منال المصري:

قال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إن البنك تخارج من أصول بقيمة مليار جنيه لعدد 622 أصلًا خلال أخر3 سنوات من أكتوبر 2017 حتى أبريل الماضي.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن البنك سعى للتخارج من الأصول في ضوء خطة البنك لمعالجة وتنقية وسرعة تخفيض محفظة الأصول العقارية التي آلت له نظير تسويات متعثرة من عملاء، طبقا لتعليمات البنك المركزي.

وتنص تعليمات المركزي على عدم احتفاظ أي بنك بأصول لفترة زمنية محددة بما يتوافق مع وظيفة البنك التي تقوم على جمع ودائع وإعادة إقراضها وليس الاستثمار في أصول عقارية.

وبحسب قمر فإن محفظة أصول البنك بعد التسويات تراجعت إلى 2.7 مليار جنيه حتي أبريل الماضي، وتتوزع بين 52% أصول سياحية من فنادق، وقرى سياحية بقيمة 1.4 مليار جنيه وبنسبة 28% أصول سكنية وتجارية ومصانع من إجمالي المحفظة تساوي 750 مليون جنيه وبنسبة 20% أراضي في حدود 500مليون جنيه.

ويعمل البنك حاليا على انهاء إجراءات بيع أصول بقيمة 102 مليون جنيه.

وأكد مدحت قمر على أن البنك وضع استراتيجية لسرعة التصرف في الأصول وذلك بالسماح لموظفي البنك بتملك جانب من تلك الأصول بشروط مميزة وبضوابط تحقق مصالح البنك.